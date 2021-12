Polícia Federal deflagra operação contra fraudes a benefícios previdenciários

A Polícia Federal, juntamente com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 23, a operação Senha Forte, que visa desarticular um grupo criminoso que fraudava benefícios previdenciários em diversos estados do Brasil, causando cerca de R$ 31 milhões em prejuízo aos cofres públicos.

Conforme informações apuradas pela PF, o grupo criminoso promovia a inclusão fraudulenta de dependentes/curadores fictícios nos sistemas do INSS com vistas a levantamento de valores indevidos.

Referida investigação teve início com a prisão em flagrante de falsos dependentes/curadores, na cidade de Feira de Santana, em maio de 2020, no momento em que, fraudulentamente, tentavam sacar cerca de R$ 80.000,00 referente a um benefício manipulado.

Nesta nova etapa das investigações foram cumpridas 06 medidas judiciais, dentre elas, 03 mandados de busca e apreensão e 03 mandados de prisão temporária, nas cidades de Guarulhos/SP, Ferraz de Vasconcelos/SP e São Paulo/SP, tendo como alvo pessoas que tinham por função arregimentar os falsos dependentes/curadores nos Estados.

O valor do prejuízo estimado com as fraudes já supera a ordem de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões) de reais, relacionados a mais de 100 benefícios previdenciários suspeitos, números estes que muito provavelmente se tornarão superiores com o avançar das investigações.

Os envolvidos responderão por diversos crimes, dentre eles associação criminosa (art. 288, CP), estelionato previdenciário (art. 171, §3º do CP), inserção de dados falsos em sistemas de informações (art. 313-A do CP), dentre outros, com penas que, se somadas, podem chegar a mais de 30 anos de prisão.

adblock ativo