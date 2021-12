Polícia escuta suspeitos após ofensas racistas a filha de Bruno Gagliasso

Na manhã desta terça-feira, 20, a Polícia Civil do Rio de Janeiro conduziu sete suspeitos para depor, após o ator Bruno Gagliasso ter prestado queixa por receber comentários racistas a respeito de Titi, a dele filha com a atriz Giovanna Ewbank, em sua conta no Instagram.

De acordo com G1, dois mandados de busca e apreensão foram realizados em Guarulhos, no interior de São Paulo. Entre os suspeitos, há uma adolescente de 14 anos, que confessou ser uma das autoras dos comentários agressivos por meio de um perfil falso. Na operação, pessoas e celulares foram apreendidas.

