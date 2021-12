Polícia encontra mansão de chefe do tráfico no Alemão

A Polinter encontrou neste domingo, 28, uma mansão construída pelo suposto traficante Luciano Martiniano da Silva, o "Pezão", dentro do Complexo do Alemão, que foi tomado neste domingo por policiais e militares. Após a saída dos policiais, crianças da comunidade aproveitaram para brincar na piscina construída pelo traficante.





A luxuosa casa estava vazia no momento em que foi ocupada pelos policiais, que a invadiram para tentar encontrar o traficante, apontado como um dos que ordenou a onda de violência que teve início há uma semana e resultou em diversos veículos incendiados por diversas regiões do Rio de Janeiro.

Antes de fugir, os ocupantes da residência destruíram com tiros de metralhadora vários eletrodomésticos, porcelanas e outros artigos de luxo para que não fossem confiscados.



Segundo a polícia, a luxuosa residência tem três andares, ar-condicionado central, piscina, banheira de hidromassagem, sauna e uma discoteca privada.

Um quadro de grafite com a imagem do jovem cantor canadense Justin Bieber foi encontrada no local.

Cerca de 2,6 mil policiais e militares participaram neste domingo da operação para tomar o controle do Complexo do Alemão sem encontrar a resistência armada que esperavam.



Segundo a Polícia Militar (PM), os traficantes não ofereceram a resistência armada esperada, o que facilitou a tomada do complexo de favelas por parte das forças de segurança.

