Polícia encerra festa que teve show do cantor sertanejo Bruno

Em Caldas Novas, no sul de Goiás, a Polícia Militar encerrou uma festa que teve show do cantor sertanejo Bruno, que forma dupla com Marrone. O evento, que aconteceu no sábado, 27, reuniu cerca de 40 pessoas.

Segundo informou a PM, o dono do evento disse que não passava de uma comemoração de aniversário, onde reuniu amigos e familiares. Um decreto municipal proíbe aglomerações na cidade.

A assessoria de imprensa do cantor Bruno disse que ele foi contratado para cantar numa pequena confraternização, mas quando o sertanejo chegou ao local, viu que havia mais pessoas do que o informado. O músico ficou no local por cerca de uma hora, antes da polícia encerrar a festa, Bruno já havia saído.

Uma audiência na Justiça sobre o caso foi marcada para o dia 3 de julho e a multa pode chegar a mais de R$ 30 mil.

