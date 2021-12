Polícia do Rio de Janeiro ocupa Complexo da Maré

Treze pessoas foram presas na manhã deste domingo, 30, durante a ocupação no Complexo de Favelas da Maré - entre elas Daiane Rodrigues, apontada como namorada do traficante Marcelo Santos das Dores, o Menor P, detido em apartamento em Jacarepaguá, na zona oeste, na quarta-feira (26), pela Polícia Federal. Com os casos de hoje, sobe para 118 o número de presos, desde 21 de março, quando teve o início a Operação Cerco, que preparou a ocupação.

Nesta manhã, a Polícia Militar apreendeu 452 quilos de maconha, submetralhadora, além de carregadores. A Polícia Rodoviária Federal recuperou duas motos e um Eco Sport roubados.

Entre 21 e 29 de março, foram apreendidos sete fuzis, duas metralhadoras, 18 granadas, 33 pistolas e 10 revólveres, além de 15,4 quilos de cocaína, 37,7 quilos de maconha e 5 quilos de crack, entre outras drogas.

Hoje, no total, a PM prendeu quatro pessoas; a PF, cinco; e a PRF quatro - três com os veículos roubados mais uma pessoa que tinha mandado de prisão por estelionato.

<GALERIA ID=19101/>

