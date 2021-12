Polícia desarticula esquema de revalidação de diplomas

A Bahia e mais 13 estados foram alvos da Operação Esculápio da Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira, 18. A ação visa comprovar o esquema de uso de diplomas e documentos falsos perante a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), com o objetivo de obter a revalidação do diploma e exercer a medicina no Brasil. Além de ingressar no Programa Mais Médicos do Governo Federal.

A 7ª Vara Criminal da Justiça Federal/MT expediu 41 mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos em 14 Estados da Federação (MT, AC, AL, AM, BA, CE, MA, MS, PR, PB, PE, RO, RS e SP).

As investigações iniciaram após a UFMT informar que entrou em contato com as Universidades Bolivianas (Universidad Nacional Ecológica - UNE, Universidad Técnico Privada Cosmos - UNITEPC e Universidad Mayor de San Simon - UMSS), as quais afirmaram que dentre os inscritos no programa de revalidação, 41 pessoas nunca foram alunos ou não concluíram a graduação nessas instituições.

A Polícia Federal constatou, após análise dos documentos, que dos 41 inscritos no programa, 29 foram representados por cinco advogados ou despachantes e que estes teriam sub-rogado outras pessoas para realizar a inscrição dos supostos médicos.

Os acusados serão intimados para prestarem esclarecimentos, podendo ser responsabilizados pelos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica.

A operação recebeu esse nome em razão de que Esculápio é o Deus da medicina e da cura na mitologia greco-romana.

