Polícia cria força-tarefa para apurar morte de funkeiro

A Polícia Civil começou nesta segunda-feira, 08, os trabalhos de análise de imagens do assassinato do funkeiro Daniel Pellegrine, de 20 anos, o MC Daleste, morto com um tiro durante um show na noite do sábado, 6, em Campinas. Imagens do momento em que o cantor foi atingido foram postadas na internet.

A Delegacia de Homicídios abriu inquérito nesta segunda-feira e informou que as imagens enviadas por populares e também feitas pela polícia, no dia do crime, vão ajudar a identificar o autor dos disparos.

O delegado Oswaldo Diez informou que foi montada uma força-tarefa pela polícia de Campinas para investigar o crime. "É um caso complexo e não descartamos nenhuma hipótese, crime passional, vingança", afirmou Diez. Serão ouvidas pessoas que estavam assistindo o show e também a equipe que acompanhava o cantor no palco.

Daleste foi atingido cerca de 10 minutos após o início do show, às 22h40 do sábado, enquanto cantava no palco. Ele participava de um evento em um condomínio da CDHU, no bairro San Martin, periferia de Campinas. O corpo do MC Daleste foi enterrado na manhã de hoje, no Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo.

