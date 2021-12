Polícia Civil do ES confirma morte de médica desaparecida na BA

A Polícia Civil do Espírito Santo confirmou que o corpo encontrado na localidade do Rio Jucum, região Serrana do estado, é da médica Jaqueline Colodetti, que estava desaparecida desde o dia 3 de abril. Segundo o órgão, a identificação foi realizada após exames da arcada dentária e das próteses mamárias que a médica possuía.

Em busca notícias e na tentativa de localizar Jaqueline, alguns familiares viajaram para a Bahia após receberem informações de que ela teria pego carona com um caminhoneiro e viajado para um interior baiano.

No último domingo, 15, um corpo foi encontrado próximo a àrea onde o carro dela foi deixado. Mas até então, não havia a confirmação de que era de Jaqueline. O corpo foi levado para perícia do ES, e foi constatado que se tratava da médica capixaba.

Em nota, a Polícia Civil informou que "as investigações sobre as causas da morte seguirão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM)".

