Polícia Civil divulga imagens de possíveis disfarces do suspeito de chacina no DF

Nesta quarta-feira, 16, a Polícia Civil do Distrito Federal divulgou imagens de possíveis disfarces que possam estar sendo utilizados por Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. Ele é suspeito de assassinar quatro pessoas da mesma família, no município de Ceilândia.

Os agentes policiais do estado tentam localizar o indivíduo há cerca de oito dias. Desde que a procura teve início, no dia 9 de junho, Lázaro chegou a cometer uma série de crimes em imóveis que ficam localizados na região. Em uma das ações, três pessoas foram baleadas. Já na terça, 15, um policial que ajudava nas buscas foi baleado.

A Polícia Civil informou que as projeções foram feitas por meio do Instituto de Identificação do Departamento de Polícia Técnica (DPT), através de seu Laboratório de Representação Facial Humana. O intuito é que as imagens sejam divulgadas o máximo possível, de modo a facilitar nas buscas.

As denúncias podem ser feitas através do Disque Denúncia 197. As equipes policiais também garantiram que as informações contarão com sigilo absoluto.

Projeções feitas pela Polícia Civil:

