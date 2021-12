Polícia acha drogas no carro que atropelou 15 pessoas em SP

A polícia encontrou 24 embalagens com maconha e 15 pinos de cocaína no carro do motorista que atropelou 15 pessoas que saíam de um culto evangélico na noite deste domingo, 9, na avenida Roland Garros, na Vila Medeiros, na zona norte da capital.

Uma das vítimas, o pastor Washington Pirola, de 43 anos, está internado em estado grave com politraumas na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O motorista está foragido.

Segundo a polícia, o motorista estava com uma mulher e um homem em um Fiat Marea quando atropelou o grupo. Ele bateu ainda em outro carro que estava estacionado na avenida.

O motorista, que já foi identificado, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas e está sendo procurado pela polícia. "O condutor é o dono do veículo, que estava com o licenciamento e o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores ) atrasados. Sabemos que ele é um estagiário de 31 anos", afirma o delegado plantonista do 73° Distrito Policial (Jaçanã), Bruno Guilherme de Jesus.

Alan Cardec Pirola, de 35 anos, foi um dos atingidos pelo carro e sofreu um ferimento na perna esquerda. "O rapaz foi imprudente e atropelou a gente. Eu estava com a minha família. Só escutei a freada e ele passou por cima de todo mundo."

adblock ativo