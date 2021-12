PM que dirigia Uber atira e mata três suspeitos; confira o vídeo

Um policial militar, que dirigia um carro da Uber, atirou em três indivíduos que se passavam por passageiros quando anunciaram assalto. O PM aparece no vídeo atirando nos suspeitos, depois que um deles sai do carro e abre a porta do motorista para retirar o condutor do veículo.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o policial, que também trabalha como motorista da Uber, recebeu uma solicitação feita por uma mulher. No local, três homens entraram no carro e, durante a viagem, um deles pediu para parar na casa de uma amiga. Neste momento, anunciaram o assalto e apontaram a arma.

Ainda de acordo a SSP, o policial reagiu à tentativa de assalto, sacou uma arma e disparou contra os três assaltantes, que não resistiram aos ferimentos.

Nas imagens registradas por câmeras de segurança, um dos assaltantes aborda o motorista, pelo lado de fora do veículo, quando o PM reage e atira contra ele e contra os outros.