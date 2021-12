PM prende homem que jogou botijão de gás de apartamento que matou ambulante

A Polícia Militar no Rio de Janeiro (PMERJ) prendeu, na tarde desta segunda-feira, 12, o homem que jogou um botijão de gás do 12º andar de um prédio localizado na Rua Aires Saldanha, no bairro de Copacabana.

O objeto acabou atingindo na cabeça um ambulante que estava na calçada. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas já estava morto. De acordo com informações de testemunhas e moradores da região, o ambulante de meia idade vendia frutas.

O homem preso em flagrante é Venilson da Silva Souza, aparenta ter 50 anos e não tem antecedentes criminais. Segundo parentes, ele sofre de transtornos mentais e, durante o surto, teria arremessado outros objetos pela janela, como um pedaço de fogão, que também caiu na rua. O detido foi levado para a 13ª DP (Copacabana).

