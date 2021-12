PM prende falso olheiro que traria 12 meninos para a Bahia

A polícia prendeu nesta quinta-feira, 9, um falso olheiro de futebol que embarcaria de Brasília para Salvador com 12 crianças de 11 e 12 anos, para supostamente fazer um teste no time do Bahia.

O homem, que se apresentou como Tiago Miguel dos Santos, de 32 anos, acompanhou pelo menos dois treinos na escolinha de futebol Planaltina Atlético Clube e selecionou os garotos.

Mas os pais desconfiaram quando o dinheiro gasto com passagens não foi devolvido na quarta, 8. De acordo com o golpista, elas seriam custeadas pelo Bahia.

Antes do grupo embarcar no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, um dos pais ligou para o clube baiano e descobriu a farsa.

Tiago foi denunciado e preso por agentes de um posto policial do aeroporto. Ainda não há informações sobre o que ele faria com as crianças.

