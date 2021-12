PM prende 11 e encontra explosivos no Rio

A operação da Polícia Militar (PM) realizada em várias comunidades do Rio de Janeiro para combater a violência dos últimos dias prendeu hoje 11 suspeitos. Além das detenções, foram apreendidos materiais explosivos. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco veículos foram incendiados entre o fim da manhã de hoje e meio da tarde.



Duas pessoas foram detidas e um menor apreendido em Botafogo, onde foram localizados três garrafas pet com gasolina. Outras duas foram detidas em Vila Isabel, onde também foi encontrada uma garrafa pet com gasolina.



Seis bananas de dinamite e seis espoletas foram apreendidas em Cavalcante, onde dois suspeitos foram presos. No Morro do Galão, uma pessoa foi detida, assim como em Porto da Madama.



Outro suspeito foi preso em Mangueirinha. No local, a polícia também encontrou um galão de gasolina, um isqueiro, corda e um carro. Em Chatuba, assim como na Barra da Tijuca, uma pessoa foi presa. Na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão Pavãozinho, foram encontradas 500 munições.

