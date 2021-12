PM diz em vídeo que prefere bandido a manifestante

Em vídeo publicado no Youtube mostra um policial militar, identificado nas imagens como sargento Melo, dizendo a um ativista que prefere bandido a manifestante. A gravação foi feita no dia seguinte à manifestação do Dia dos Professores no Rio de Janeiro, na terça-feira, 15. O Material é do Midia Independente Coletiva (MIC) e foi colocado na página do grupo no portal de vídeos.

Afirmando estar "numa guerra", o PM diz no vídeo: "sabe de quem eu gosto? Eu gosto do vagabundo. O vagabundo atira em mim e eu atiro no vagabundo. Aqui, o cara atira pedra em mim e eu não posso fazer nada. Eu gosto de bandido. Eu gosto do Beira-Mar, eu gosto do Uê, eu gosto dos cara".

