PM começa a retirar homens do Congresso

A Polícia Militar começa a se desmobilizar do Congresso Nacional e os últimos manifestantes estão deixando a área. Neste momento, há uma grande movimentação de carros de Polícia saindo da Praça dos Três Poderes.

A manifestação em Brasília começou por volta das 16h e culminou com um protesto que reuniu 30 mil pessoas diante do prédio que abriga Câmara dos Deputados e Senado. No auge do ato, um grupo chegou a invadir o prédio do Itamaraty, ao lado do Congresso. Os policiais permaneceram todo o tempo perfilados no entorno do Congresso para evitar uma ocupação dos manifestantes.

Às 22h, policiais lançaram bombas de gás lacrimogêneo contra o grupo que continuava no protesto, conseguindo assim dispersar parte dos manifestantes.

adblock ativo