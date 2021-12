PM baiano mata amigo com tiro acidental e comete suicídio em Goiânia

O policial militar Flávio Farias de Oliveira, de 31 anos, natural da cidade de Ibiassucê, no Sudoeste da Bahia, cometeu suicídio após atingir e matar um amigo, identificado como Matheus Oliveira Castro, de 20 anos, com um tiro acidental em Goiânia. O caso aconteceu na noite da quarta-feira, 24, na Vila Itatiaia, situada na avenida Planície.

De acordo com informações do Portal Folha do Vale, eles estavam conversando quando Flávio sacou a pistola e passou a manuseá-la. Em certo momento, a arma disparou acidentalmente e atingiu a cabeça de Matheus.

Ao perceber que Matheus havia sido baleado, Flávio atirou contra a própria cabeça e morreu no local. Matheus foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, porém, morreu antes de chegar ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol).

