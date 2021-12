Plataforma do Google oferece experiência virtual em passeio no Museu Nacional

Em parceria com o Museu Nacional e com o apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Ministério da Educação, o Google Arts & Culture disponibilizou nesta quinta-feira, 13, uma tour virtual pelo Museu Nacional e oito exposições através de um passeio com imagens em 360º.

Através da plataforma virtual é possível conhecer e visualizar cerca de 164 peças que foram atingidas durante um incêndio no Museu Nacional no dia 2 de setembro deste ano.

Entre elas estão o crânio de Luzia, o mais antigo crânio humano das Américas encontrado, a famosa réplica de Titanossauro, o Gato Mumificado do Egito Antigo, o Meteorito de Bendegó, o maior já encontrado no Brasil, pesando 5.260 kg entre outros.

A experiência do Google Arts & Culture está disponível tanto em site quanto em aplicativo e a tour pode ser guiado com narração em português, inglês e espanhol e também assistido em modo imersivo com o uso de um cardboard ou outros visores de realidade virtual.

