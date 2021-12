Plano Gonçalves é reaberto após três meses

Três meses depois da segunda interrupção este ano, o Plano Inclinado Gonçalves (entre a Praça da Sé e o Comércio) voltou a funcionar na manhã desta segunda-feira, 20. Sua desativação ocorreu para reparos, em fevereiro e julho passados, depois de quase dois anos parado.

O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Aos sábados, das 7h às 13h, com passagem a R$ 0,15. Trabalhador do Comércio, Luiz Brandão, 60, foi um dos poucos a embarcar nesta segunda, Dia dos Comerciários, de lojas fechadas.

"Vai facilitar muito a vida da gente, pois eu subo e desço toda hora. Enquanto estava parado, tinha que enfrentar a fila no Elevador Lacerda", disse ele.

Instalado ao lado do plano Gonçalves há quase dois anos, o comerciante Paulo Damasceno, 30, tem esperança de melhora nas vendas, com a volta da operação do ascensor. "O movimento de clientes caiu cerca de 70%, foram quase dois anos de prejuízo, espero que melhore", torceu.

Já o Plano Inclinado do Pilar está fechado desde o início de 2013. Importante ligação entre o Santo Antônio e o Boqueirão (Comércio), o ascensor passa por reforma nas áreas de embarque e desembarque e nos dois veículos.

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador disse que a previsão de retorno é para janeiro de 2015, ao custo de R$ 900 mil.

Liberdade

O plano que liga a Liberdade à Calçada foi reaberto no dia 4, mas continua a operar gratuitamente, de forma assistida. Por conta disso, o horário de funcionamento fica restrito, das 6h às 9h e das 17h às 19h.

A Transalvador disse que o equipamento funcionará plenamente a partir de quinta-feira, das 6h às 19h. Aos sábados, das 6h às 12h. Enquanto isso, nos intervalos fechados, os passageiros usam um ônibus gratuito entre a Liberdade e a Cidade Baixa.

