Planeta Inseto e Museu da Pesca podem ser visitados pela internet

Uma boa programação virtual para o dia das crianças. Os pequenos podem contar com a visitação ao Planeta Inseto e ao Museu de Pesca, pelo site, na internet. As visitas presenciais estão suspensas por causa da atual pandemia. As exposições virtuais contam com réplicas da estrutura física dos dois espaços e apresentam parte do acervo real.

O Planeta Inseto é o único zoológico de insetos do Brasil e é mantido pelo Instituto Biológico, na capital paulista. Já o Museu de Pesca é uma das principais atrações turísticas da cidade de Santos e é mantido pelo Instituto de Pesca.

Na visita virtual ao Planeta Inseto, os visitantes podem ter acesso a informações sobre formigas, abelhas, bicho-da-seda, bicho-pau, baratas e besouros. Pelo site, há também vídeos, fotos e a ambientação das salas físicas do museu.

Museu de Pesca

A versão virtual do Museu de Pesca é uma repetição do espaço físico, que contém em cada ambiente, parte do acervo real. Na visita presencial, ao público, as principais atrações são um esqueleto da baleia Balaenoptera physalus, com 23 metros de comprimento e sete toneladas, e os diversos modelos de tubarões. Para acessar o site clique aqui.

