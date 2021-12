Piso de garagem cai e esmaga 25 veículos em Brasília

O piso da garagem de um edifício residencial cedeu e esmagou 25 veículos na manhã de domingo, 4, em Brasília-DF. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu no Bloco C 210 da Asa Norte, região nobre da capital.

Os bombeiros foram acionados às 6h30 e constaram que uma parte da lage, coberta com uma camada de terra e um gramado, cedeu e caiu por cima dos veículos. Três cães farejadores percorreram a garagem e confirmaram que não havia vítimas.

O prédio foi parcialmente interditado pela Defesa Civil. Houve rompimento de encanamentos e a energia foi interrompida. Os moradores do edifício, construído há cerca de 40 anos, foram orientados a não usarem os elevadores. Ainda há alerta de possíveis desabamentos, já que apenas uma parte da lage caiu. No entanto, não há risco de o edíficio desabar.

Uma viatura dos Bombeiros permaneceu na região para auxiliar em caso de novos incidentes. Um estudo será feito para identificar as causas da queda, mas informações preliminares indicam que as fortes chuvas do fim de semana podem ter causado o desabamento.

