Piloto morre em queda de helicóptero em Aracaju

Um helicóptero com duas pessoas a bordo caiu, por volta das 10h da manhã desta terça-feira, 21, em um terreno localizado na Avenida Maranhão (Siqueira Campos), pertencente à Universidade Federal de Sergipe, na zona norte da cidade. O piloto Dionísio Bonfim, de 65 anos, morreu no Hospital de Urgência de Sergipe, no bairro Capucho, para onde foi levado juntamente com o copiloto, Ives Monte Costa, de 31 anos, que sofreu apenas ferimentos leves.

Não havia construções nem pessoas no terreno. Informações iniciais davam conta de três ocupantes na aeronave, mas o número foi corrigido. O piloto conseguiu desviar a aeronave dos prédios mas não foi possível evitar a queda. A polícia isolou a área e várias viaturas do corpo de bombeiros e ambulâncias se deslocaram para o local. Ainda não foi divulgado o motivo da queda, nem o prefixo da aeronave ou sua procedência e destino.

