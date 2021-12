Piloto morre após queda de avião no interior de Goiás

Um piloto morreu em um acidente aéreo às margens da GO-070, em Itaberaí, na região central de Goiás. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o monomotor fazia o lançamento de defensivos agrícolas em uma lavoura quando caiu e pegou fogo. A identidade do pilto não foi divulgada.

O acidente aconteceu no fim da tarde deste sábado, 27. De acordo com a corporação, a equipe foi acionada por volta das 17h para atender a ocorrência, mas quando chegou ao local a vítima já estava carbonizada.

Após as chamas serem controladas, a equipe acionou as autoridades policiais. As causas do acidente e as investigações ficarão a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Na manhã deste domingo, 28, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI) esteve no local do acidente e realizou a coleta de dados da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-GTU.

