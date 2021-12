O piloto de um avião da Azul Linhas Aéreas interrompeu a decolagem no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, em Sergipe, após perceber que ia colidir de frente contra outra aeronave, que se preparava para pousar. Após o fato, o piloto explicou a situação aos passageiros.

No vídeo, gravado pelos passageiros, o profissional explica que se não interrompesse a decolagem, o avião ia bater com a outra aeronave em 20 segundos, já que as duas seguiam a mesma rota e estavam a uma distância de 120 metros.

De acordo com o piloto, essa situação é recorrente no aeroporto de Aracaju. A companhia Azul Linhas Aéreas divulgou nota informando que a manobra preventiva aconteceu sem colocar os passageiros em risco.

Por conta do incidente, a aeronave, que vinha de Campinas com destino a Maceió, ficou 1 hora parada, período em que foi vistoriada por técnicos. Depois, seguiu viagem. A ocorrência será investigada pela Força Aérea Brasileira (FAB).



Confira vídeo com explicação do piloto sobre incidente

Da Redação Piloto interrompe decolagem para evitar colisão

