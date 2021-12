Pichação racista em faculdade de SP gera polêmica nas redes

Uma pichação no banheiro masculino da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, gerou polêmica nas redes sociais. A imagem reproduz a frase racista "Lugar de negro não é no Mackenzie. É no presídio".

Em nota distribuída à imprensa, a instituição informa que repudia qualquer ato, ação ou manifestação de cunho racista em seu ambiente. A situação gerou revolta entre os alunos da faculdade.

O responsável pela pichação ainda não foi localizado, mas o Mackenzie já denunciou o caso a órgãos e instâncias a quem caberá a apuração do ocorrido. A direção da instituição abriu procedimento interno para investigar os fatos e identificar o responsável.

adblock ativo