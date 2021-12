PF realiza maior apreensão de madeira irregular do Brasil

A Polícia Federal encontrou mais de 43 mil toras de madeira ao longo dos rios Mamuru e Arapiuns, na divisão do Pará com o Amazonas. A apreensão foi a maior de toda a história do Brasil, de acordo com a PF. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 21. Ninguém foi preso.

Ao longo dos últimos dias, os agentes da PF retiveram 131,1 mil metros cúbicos de toras, volume suficiente para a construção de 2.620 casas populares.

Foram 43.700 toras apreendidas em uma região de 20 mil km². De acordo com a PF, o cálculo da apreensão ainda é preliminar e deve aumentar, após uma perícia com o apoio do Exército.

