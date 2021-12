PF prende foragidos da Justiça baiana em São Paulo

Em operação realizada em Bertioga e em São Sebastião, no litoral de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 12, a Polícia Federal prendeu três foragidos da Justiça baiana. São eles: André Márcio de Jesus, o "Buiú", Márcio Luís Santana Pita e Joel Ângelo dos Santos Filho, o "Japa".

Segundo a PF, "Buiú" seria um dos principais traficantes da cidade de Porto Seguro (a 590 km de Salvador) e estava foragido desde agosto de 2015, quando fugiu com outros detentos do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

Márcio e Joel eram integrantes da quadrilha de "Buiú" e, com o segundo, foram apreendidas armas e drogas. Todos tinham mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal de Porto Seguro.

Eles foram encontrados após a polícia prender Jocélio Barbosa de Souza no final de maio, em Bragança Paulista. Ele estava transportando munições e coletes balísticos. A PF passou a intensificar as buscas no estado e chegou ao trio foragido.

