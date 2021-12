PF prende em Fortaleza um dos homens mais procurados no Reino Unido

A Polícia Federal (PF), prendeu nesta sexta-feira, 19, em um apartamento no Meireles, bairro nobre de Fortaleza (CE), um dos alvos mais procurados pela polícia do Reino Unido. O britânico, conhecido, segundo a PF, por ser extremamente violento, é acusado de envolvimento com organização criminosa, responsável por crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas e explosivos.

A ação teve a participação da Representação Regional da Interpol no Ceará. Os mandados de prisão preventiva para extradição e de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O homem, cuja identidade não foi revelada pela Polícia Federal, já está à disposição da Justiça.

