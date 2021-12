PF pede a superintendentes denúncia de fraude em urna eletrônica

As 27 superintendências regionais da PF no Brasil vão precisar fornecer à Diretoria de Combate ao Crime Organizado (Dicor), todas denúncias de fraudes recebidas pela corporação desde a implantação da urna eletrônica no país, em 1996. Essa foi a determinação da direção da Polícia Federal (PF), na última quinta-feira, 17.

A comunicação foi disparada no sistema interno da polícia duas horas após uma entrevista em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, desafiou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a apresentar provas de fraudes no uso da urna eletrônica nas eleições de 2018. As informações são do jornal O Globo.

O presidente da República tem alegado que houve fraude nas eleições de 2018 e dito que ele teria sido eleito ainda em primeiro turno. Desde que a primeira acusação foi feita, em 2019, nunca foram apresentadas provas da suposta fraude.

No ofício, o pedido é justificado pela criação da comissão especial que discute a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do voto impresso, na Câmara dos Deputados, e pela “necessidade recorrente de consolidar, no âmbito deste Serviço de Repressão a Crimes Eleitorais, todos os dados referentes à denúncias de fraudes eleitorais desde a implantação da urna eletrônica em 1996”.

A assessoria de imprensa da PF disse que a polícia não recebeu nenhum pedido oficial de informações vindo nem da comissão da Câmara que discute o voto impresso nem do TSE, mas que soube que haveria um pedido e decidiu se antecipar.

