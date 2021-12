PF normaliza sistema de emissão de passaportes

O sistema de emissão de passaportes da Polícia Federal já está normalizado nesta terça-feira, 11, segundo informou a assessoria de imprensa. De acordo com a PF, alguns usuários ainda podem encontrar lentidão na página, mas isso ocorre devido ao grande número de acessos nesta terça.

Nessa segunda-feira, 10, uma atualização do software que emite os documentos provocou lentidão no sistema nacional de emissão dos passaportes. O programa será integrado ao sistema do Ministério de Relações Exteriores e o processo de atualização provocou a instabilidade.

adblock ativo