PF entrega a museu 22 obras de arte apreendidas na Lava Jato

O Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, recebe nesta terça-feira, 11, mais uma remessa de obras de arte apreendidas durante a operação Lava Jato. De acordo com a Polícia Federal, 22 peças serão entregues ao museu, que já abriga obras apreendidas com o empresário Zwi Skornicki e a doleira Nelma Kodama, dois investigados na Lava Jato.



Em março, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jata na primeira instância, autorizou que as 131 obras de arte apreendidas na casa do ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque fossem transferidas para o Museu Oscar Niemeyer. Para o Moro, as obras podem garantir o ressarcimento pelos crimes cometidos pelo ex-diretor.



As obras foram transportadas do Rio de Janeiro para Curitiba por uma empresa especializada e ficarão sob custódia do museu. Do acervo de obras apreendias constam quadros de Salvador Dalí, Romero Britto, Aldemir Martins e Claudio Tozzi.

