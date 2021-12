PF deflagra operação contra sites de pirataria

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 13, a segunda fase da Operação Barba Negra para desarticular uma organização criminosa especializada na prática de crimes contra os direitos autorais pela internet.

Os sites Armagedomfilmes.biz, Filmesonlinegratis.net e Megafilmeshd20.org serão retirados do ar. No ano passado, na primeira fase da Barba Negra, a PF retirou do ar Mega Filmes HD e prendeu duas pessoas responsáveis pelo site.

Ao todo, cinco pessoas foram presas temporariamente, com mandados de busca e apreensão cumpridos em quatro Estados: São Paulo, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. Também foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e determinado o bloqueio das contas bancárias dos envolvidos.

Segundo a PF, em conjunto, os três sites recebem uma média de 64 milhões de visitas mensais (768 milhões de visitas anuais), com mais de 11 mil títulos disponíveis para streaming, com acessos partindo de Brasil e de vários países do mundo, especialmente Portugal e Japão. "Em razão do enorme tráfego, comparável a grandes portais legítimos no Brasil, os sites atraem redes de propaganda online nacionais e estrangeiras, fonte da vultosa receita que obtém, prática que é o foco desta segunda fase da operação", informou, por meio de nota, a Polícia Federal em Sorocaba, responsável pela operação.

Os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes de constituição de organização criminosa, com pena três a oito anos e multa, e de violação de direitos autorais com pena de dois a quatro anos e multa.

Os mandados judiciais foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Sorocaba.

Segundo informações disponíveis no próprio Megafilmeshd20.org, os mais de 200 títulos da seção de filmes nacionais foram acessados mais de 2 milhões de vezes, incluindo lançamentos que ainda se encontram nas telas de cinema. No site Filmesonlinegratis.net, que conta com uma seção dedicada a telenovelas, uma das novelas nacionais consta como tendo sido assistida mais de 2 milhões de vezes pelos usuários do site. (Murilo Rodrigues Alves)

Dados detalhados sobre os 3 sites-alvo da segunda fase da Operação Barba Negra:

Filmesonlinegratis.net

- Média de 36 milhões de visitas mensais nos últimos 6 meses

- 57º site mais acessado do Brasil, segundo dados da plataforma Similarweb

- 92% Brasil, 8% do exterior, especialmente Japão e Portugal

- Mais de 11 mil títulos disponíveis para streaming sem autorização dos titulares, incluindo filmes séries

- Em operação desde 2009

- Lucro obtido por meio de parcerias com redes de propaganda online nacionais e internacionais

Armagedomfilmes.biz

- Média de 11 milhões de visitas mensais nos últimos 6 meses

- 179º site mais acessado do Brasil, segundo dados da plataforma Similarweb

- 92% Brasil, 8% do exterior, especialmente Japão e Portugal

- Mais de 8 mil títulos disponíveis para streaming sem autorização dos titulares, incluindo filmes e séries

- Em operação desde 2009

- Lucro obtido por meio de parcerias com redes de propaganda online nacionais e internacionais

Megafilmeshd20.org

- Média de 17 milhões de visitas mensais nos últimos 6 meses

- 119º site mais acessado do Brasil, segundo dados da plataforma Similarweb

- 95% Brasil, 5% do exterior, especialmente Portugal e Japão

- Mais de 6 mil títulos disponíveis para streaming sem autorização dos titulares, incluindo filmes e séries

- Lucro obtido por meio de parcerias com redes de propaganda online nacionais e internacionais

- Em operação desde Janeiro de 2016, após a retirada do ar do megafilmeshd.net (Operação Barba Negra, fase 1). Trata-se de site clone do megafilmeshd.net, cujas ligações com o site anterior estão sendo investigadas pela Polícia Federal.

