PF deflagra nova Operação Carne Fraca

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma nova fase da Operação Carne Fraca nesta quarta-feira, 31. São cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em Goiás.

O principal alvo da ação é ex-Superintendente Regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Goiás, Segundo a PF, ele foi flagrado em interceptações telefônicas destruindo provas relevantes para a apuração. Ele é réu no inquérito envolvendo a Operação Carne Fraca, por supostamente ter participado de esquema de corrupção envolvendo uma grande empresa do ramo alimentício.

O nome da ação é Antídoto e faz referência a tentativa da PF de acabar com a prática criminosa do investigado e preservar provas.

