Petrobras reduz preço da gasolina em 2% nas refinarias

Depois de uma alta nos preços que refletiu nas bombas nos postos de gasolina, a Petrobras determinou a redução em 2% do valor cobrado nas refinarias do país, oq ue representa R$ 0,05 por litro.

A medida passa a valer a partir deste sábado (12) e a gasolina nas refinarias custará R$ 2,53, segundo informações da CNN Brasil. O diesel segue estável.

"Nossos preços seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo", diz a nota emitida pela Petrobras.

Apesar da mudança, o preço para o consumidor demora de abaixar. O efeito não é imediato e depende ainda dos impostos, taxas e da margem de lucro das distribuidores e dos revendedores, por exemplo.

Desde março, quando no dia 9 o litro chegou a custar R$ 2,89 nas refinarias, o preço da gasolina caiu cerca de 10%.

Pressionado pela alta nos combustíveis que impacta em diversos setores da economia, o presidente Jair Bolsonaro trocou o comando da estatal. No dia 19 de abril, Joaquim Silva e Luna assumiu o posto, mas poucas mudanças efetivas aconteceram.

