Petrobras e mais quatro levam campo de Libra em lance único

Contrariando espectativa do governo, o leilão de Libra teve apenas uma proposta. O consórcio formado pelas empresas Petrobras, Shell, Total, CNPC e CNOOC arrematou o campo nesta segunda-feira, 21, vencendo o primeiro leilão do pré-sal sob o regime de partilha.

O lance único do consórcio ofereceu repassar à União o percentual mínimo, 41,65%, do excedente em óleo extraído do campo. O vencedor seria a oferta ao governo da maior fatia de óleo. O regime de partilha garante que as empresas repartam a produção com a União.

O leilão foi realizado no hotel Windsor, no Rio de Janeiro, e teve protestos do lado de fora. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas. Os manifestantes foram contidos por homens da Força Nacional de Segurança, que usaram bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha.

Onze empresas foram habilitadas para participar da rodada, mas pela manhã, horas antes da sessão, a espanhola Repsol, uma das maiores empresas do setor de petróleo no mundo, anunciou que, apesar de habilitada, não faria oferta por Libra.

