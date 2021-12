Pesquisa aponta que de cada 3 homicídios, 2 são de negros

Pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), divulgada nesta quinta-feira, 17, aponta que, no Brasil, ser negro é o mesmo que pertencer a um grupo de risco, já que, a cada três assassinatos, dois são de negros. Os autores do estudo acreditam que os dados demonstram o fracasso das instituições em promover um serviço profissional e adequado às pessoas por causa da sua cor.

A probabilidade de um negro ser vítima de homicídio no Brasil é 8% maior, mesmo na comparação com outros indivíduos com escolaridade e características socioeconômicas parecidas.

Levando-se em conta o somatório da população dos 226 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, calcula-se que a chance de um adolescente negro ser morto é 3,7 vezes maior em comparação com os jovens brancos. A pesquisa relata, ainda, que os negros são as maiores vítimas de agressão por parte de policiais em comparação com os brancos.

A Pesquisa Nacional de Vitimização mostra que 6,5% dos negros que sofreram uma agressão no ano anterior à coleta dos dados pelo IBGE, em 2010, tiveram como agressores policiais ou seguranças privados (que muitas vezes são policiais trabalhando nos horários de folga), contra 3,7% dos brancos.

