Pernambucana se abriga em Embaixada para não perder filha

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou nesta quarta-feira, 4, que a pernambucana Vitória Alves Jesumary, de 37 anos, e a filha dela Sofia, de 3, estão desde o dia 28 abrigadas na Embaixada do Brasil na Noruega, em Oslo, para evitar que o governo do país retire da mãe a guarda da menina. Vitória, que vive na Noruega há três anos, procurou a Embaixada do Brasil depois que o serviço de proteção à criança do país emitiu uma ordem para retirar Sofia dos pais.

A brasileira era casada com um chileno que também possui nacionalidade norueguesa. Depois de se separar, os pais brigavam na Justiça pela guarda da filha, o que impediu a volta delas ao Brasil. No entanto, o pai da menina, depois de ficar doente, teria concordado em entregar a guarda para Vitória. No entanto, alegando que o processo afetava a vida de Sofia, que tem nacionalidade norueguesa e brasileira, o serviço de proteção à criança teria decidido tirá-la dos pais e deixá-la para adoção.

Vitória estaria na embaixada para pedir auxílio quando foi informada da decisão pelo próprio pai de Sofia, que a levou para encontrar a mãe. As duas estão sob a guarda da representação diplomática brasileira. De acordo com o Itamaraty, já há negociações com o governo norueguês para encontrar uma solução para o caso. Vitória e Sofia ficarão na embaixada, que é considerada território brasileiro, até que a Noruega suspenda a decisão de retirar a menina da mãe, mesmo não havendo ordem de prisão contra a mãe. Vitória pretende voltar para o Brasil com a filha.

adblock ativo