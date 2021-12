Perfil "Dilma Bolada" volta ao ar no Facebook após seis dias

Após seis dias o perfil, no Facebook, da personagem satírica da presidente Dilma Roussef, Dilma Bolada, voltou ao ar. Em mensagem publicada na manhã desta terça-feira, 29, o personagem afirmou que "após miniférias pós-Copa", está de volta à web. Na última quarta-feira, 23, o perfil foi desativado, e Jeferson Monteiro, criador do personagem, anunciou que deixaria de atualizar a página da Dilma Bolada.

Com a foto de Dilma fazendo o "T" do "ETóizz" de Neymar, aparece na imagem a palavra "voltei", e a publicação contem ainda o seguinte texto:

"Bom dia pra quem acordou linda e maravilhosa pronta para mais um dia de vitórias para o desespero do bonde do recalque! Depois de mini-férias pós Copa, estou de volta melhor do que nunca, pronta para continuar reinando absoluta nas redes sociais e preparada para destruir as forças das trevas!", escreveu.



E completou a mensagem com, "Brasil, país rico é país com Presidenta que não abandona seu povo nem nas redes sociais. Sou linda, sou diva, sou Presidenta. SOU DILMA!!!".







