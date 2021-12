Pelo menos 4 pessoas ficam feridas em rompimento de adutora

Uma criança precisou ser socorrida e encaminhada às pressas ao Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande, depois do rompimento de uma adutora da Cedae, no mesmo bairro, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros. A criança engoliu muita água e precisou receber massagem cardíaca no local.

De acordo com o subsecretário municipal de Defesa Civil, Marcio Motta, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no acidente.

Na madrugada desta terça-feira, 30, uma tubulação da Cedae rompeu na Estrada do Mendanha, destruindo casas e alagando ruas no local. O registro da tubulação já foi fechado e, segundo a distribuidora de água, o abastecimento não será interrompido porque a água foi desviada para outras tubulações.

