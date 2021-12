Pelé volta a ser internado em São Paulo

O ex-jogador de futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, de 74 anos, volta a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo sua assessoria de imprensa, o ex-atleta foi ao hospital nesta segunda-feira, 24, para fazer uma revisão e foi detectada infecção urinária. Ele está sendo medicado com antibióticos e passa bem.

De acordo com o último boletim médico da instituição, divulgado na tarde de ontem, ele foi internado para avaliação médica e segue estável.

No dia 13, o ex-atleta passou por cirurgia para a retirada de cálculos renais. Ele recebeu alta dois dias após a intervenção cirúrgica.

Em 2012, Pelé foi submetido no mesmo hospital a uma cirurgia no quadril. No procedimento, foi retirada parte do osso e colocada próteses de titânio e cerâmica. O ex-jogador sentia dores constantes no quadril quando jogava tênis e caminhava.

