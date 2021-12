Pelé cancela viagem para Londres e associação fala em internação

O ex-jogador de futebol e tricampeão mundial Pelé cancelou a viagem que faria para Londres, na Inglaterra, onde seria homenageado neste domingo, 21. A Associação de Cronistas de Futebol da Inglaterra (FWA em inglês) divulgou nesta sexta-feira, 19, em sua página online, que o brasileiro foi internado após um desmaio.

O comunicado diz que "nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, 18, Pelé desmaiou e foi levado para um hospital no Brasil, onde passou por uma série de testes que parecem apontar para uma grave exaustão. Ele permanece no soro enquanto os médicos monitoram sua recuperação. Felizmente, não há sugestão de nada mais grave do que o esgotamento e todos na Associação de Escritores de Futebol desejam a Pelé uma rápida e plena recuperação", escreveu a FWA.

Contudo, familiares e a assessoria do ex-atleta negam que ele esteja internado ou que tenha desmaiado. De acordo com o site Uol, eles confirmam que a viagem foi cancelada, mas não especificam o motivo da mudança na agenda.

a internação assim como o desmaio, mas confirmou que a viajem foi cancelada. O motivo não foi informado.

adblock ativo