Pedro Simon propõe pacto entre partidos em prol do país

"Decidi sair por todos os cantos deste país porque minha consciência pede. Chegamos no fundo do poço, mas não há momento mais propício para firmar um pacto por todos os partidos porque o Brasil tem todas as condições de ser feliz".



Com essas palavras que misturam realismo e esperança, o ex-senador Pedro Simon (PMDB-RS) proferiu palestra, ontem à noite, na sede da Associação Comercial da Bahia (ACB), no Comércio, numa iniciativa da entidade e da Associação Bahiana de Imprensa (ABI).



Pedro Simon foi aplaudido de pé pelos participantes do evento, que contou com os ex-governadores da Bahia, Roberto Santos e Waldir Pires (vereador de Salvador pelo PT-BA). Saudado pelo presidente da ACB , Marcos Fonseca, de quem recebeu medalha em comemoração aos 200 anos da entidade, e pelo presidente da ABI, Walter Pinheiro, que falou de sua trajetória pessoal e profissional.



Durante a palestra, o ex-senador discorreu sobre os graves momentos que presenciou na vida política brasileira, como o suicídio de Getúlio Vargas, a renúncia de Jânio Quadros, a queda de João Goulart. Falou dos 20 anos da ditadura militar e da luta pela redemocratização do Brasil.



PMDB



Resolvido a sair da vida pública, depois de perder as eleições de 2014, após 32 anos de mandatos políticos, Pedro Simon diz acreditar ter uma missão a completar. Essa opinião é partilhada pelo deputado federal JHC (SD-AL) que protocolou ontem, em Brasília, um requerimento para que o ex-senador preste consultoria à CPI da Petrobras, em razão da tentativa de Simon de instaurar uma CPI das empreiteiras ainda nos anos 1990.



Diante da pergunta feita pela reportagem, se, dentro do quadro atual, ele se filiaria ao PMDB, o ex-senador hesitou, mas defendeu a história do partido.



"Com 85 anos, eu não saberia responder porque acho que não estou mais em condições de participar da política partidária. O PMDB foi um grande partido deste país, na hora mais difícil, mais dramática para o povo brasileiro", disse.



"Nós defendíamos cinco teses: anistia, Diretas Já, Assembleia Nacional Constituinte, fim da tortura e liberdade de imprensa. Eram coisas que ninguém acreditava, mas nos organizamos sob críticas de quem pregava a luta armada, a guerrilha, quando cada uma queria uma coisa. Com o tempo mostramos que nossa posição era correta", disse.



Sobre os escândalos recentes, disse ter ficado especialmente impactado com o "ataque" à Petrobrás. "Esta empresa é a grande demonstração da garra, da competência do povo brasileiro. Se tivessem atacado minha casa eu não sentiria tanto", confessou.



"Mas acho que, neste momento, ninguém pode dizer que seu partido está 100% certo. Os politicos devem deixar para a Justiça o julgamento dos envolvidos no caso e se unir para recuperar os padrões éticos e morais da política brasileira", finalizou Simon.

adblock ativo