Uma pedra gigante despencou do Morro da Boa Vista, em Vila Velha, no Espírito Santo, no início da noite da sexta-feira, 1º, destruindo quatro casas e deixando 108 famílias desabrigadas.

Conforme a prefeitura, um total de 392 pessoas ficou fora de suas residências. Sete famílias foram colocadas em um abrigo. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. Cinco foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros e outras dez foram levadas para unidades de saúde por moradores. Todas tiveram apenas ferimentos leves.

Um cinegrafista amador registrou momentos depois da pedra ter rolado e atingido as residências.

Da Redação Pedra gigante rola no ES e deixa centenas de desabrigados

