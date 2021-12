Pedaladas pelo Brasil celebram Dia Mundial do Meio Ambiente

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente e conscientizar os brasileiros sobre a poluição do ar e a mobilidade urbana, a ONU Meio Ambiente e a União de Ciclistas do Brasil (UCB) promovem até domingo, 9, o #PedalAmbiental. A ação conta com pedaladas em várias partes do país, para todos os interessados, desde os profissionais aos ciclistas de fim de semana.

A pedalada deve ser organizada por meio de uma associação ou coletivo. A atividade ser registrada no site da ONU Meio Ambiente. Ao registrar uma atividade na plataforma, ela aparece em um mapa interativo e ganha visibilidade global, passando a integrar a agenda de ações da ONU para o Dia Mundial do Meio Ambiente. Os organizadores também terão direito a um certificado de liderança do Dia Mundial do Meio Ambiente, emitido pelo Programa. Além disso, o mapa interativo irá possibilitar que cada cidadão ou parte interessada descubra onde estão os eventos mais próximos e participe.

Depois, basta enviar uma mensagem para o e-mail uniaodeciclistasdobrasil@gmail.com, com informações e um telefone para contato para receber o Guia Como Organizar uma Pedalada pela Semana Mundial do Meio Ambiente e o kit com modelos de artes abertas para divulgar a pedalada na sua cidade e convidar participantes.

Para a Representante da ONU Meio Ambiente no Brasil, Denise Hamú, o evento chama a atenção de todos para as mudanças ambientais necessárias. “A poluição do ar é evitável, e já conhecemos as soluções. Mas a hora de agir é agora. E queremos chamar a atenção das pessoas, das empresas e dos governos por meio destes grandes passeios ciclísticos, que funcionam como importantes vetores de ativação e transformação”, explica Denise.

