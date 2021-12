Pazuello deve permanecer no Ministério da Saúde até quarta-feira

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou, após reunião no Planalto nesta segunda-feira, 22, que fica no cargo, pelo menos, até esta próxima quarta-feira, 24. Com isso, o novo ministro, Marcelo Queiroga, assume o Ministério da Saúde apenas na quinta-feira, 25.

Na reunião estiveram presentes Pazuello, Queiroga e Jair Bolsonaro. De acordo com assessores presidenciais, a demora na oficialização da posse do novo ministro tem relação com vínculos de Queiroga, que ainda não foram desfeitos, com empresas e entidades que ele presidia ate então, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia.

No entanto, o Congresso em Foco apurou que a demora na publicação no Diário Oficial da União (DOU) está associada a intenção de Bolsonaro de garantir o foro privilegiado para o general, visto que o Governo Federal teme que Pazuello seja preso. O intuito do Governo é indicar o general a um novo cargo, para que ele possa ser julgado apenas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O Ministério da Saúde também informou que até a saída de Pazuello, novos anúncios sobre a cobertura da vacinação do coronavirus serão feitos pelo, até então, ministro.

