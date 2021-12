Pazuello deve anunciar amanhã datas de vacinação no país, afirma Paes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), afirmou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve anunciar na segunda-feira, 4, as datas de vacinação contra a Covid-19 no país.

“Amanhã o ministro Pazuello vai anunciar as datas. Ouvi dizer que seria no dia 20 de janeiro, um presente para a cidade do Rio de Janeiro, já que é Dia de São Sebastião. O Estado e a cidade vão seguir o PNI”, disse o prefeito do Rio.

Paes se reuniu com representantes do Ministério da Saúde nos últimos dias. De acordo com o prefeito, o município do Rio vai seguir as orientações previstas no Plano Nacional de Imunizações (PNI).

Mais cedo, Paes e o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), chegaram a especular que o início da vacinação poderia ocorrer no dia 20 de janeiro, mas disse que a palavra final será do Ministério da Saúde. “O que ele anunciar vai ser o que a cidade do Rio de Janeiro e todos os lugares do Brasil vão fazer”, afirmou Paes

De acordo com informações do site O Antagonista, Castro e Paes garantiram que as datas vão ser divulgadas junto ao Plano de Imunização Nacional.

