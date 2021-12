Paulo Guedes retoma férias até 8 de janeiro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, retomou as férias de fim de ano, a partir desta segunda-feira, 28, e deve ficar afastado até o próximo dia 8 de janeiro. O período de férias do ministro Guedes consta no Diário Oficial da União desta segunda, 28.

Na publicação, Bolsonaro autoriza também aos ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e da Justiça, André Mendonça, a saírem de férias neste fim de ano. Ramos vai descansar de 4 a 11 de janeiro. Já Mendonça iniciou o período no último dia 23 e retorno no dia 1º de janeiro.

As férias de Guedes já tinham sido autorizadas por Bolsonaro e começariam no último dia 18 de dezembro, dois dias após a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Guedes chegou a declarar que tinha o senso de dever cumprido em relação ao trabalho realizado na pandemia, mesmo com o adiamento da votação do Orçamento e da PEC Emergencial para 2021.

No último dia 19, um dia após o ministro fazer o balanço anual do Ministério da Economia e confirmar que o governo não iria fazer o pagamento do 13º do Bolsa Família neste ano, uma edição extra do Diário Oficial da União trouxe o cancelamento das férias do ministro.

Com o cancelamento, Guedes passou a semana do Natal em Brasília. O ministro aproveitou para anunciar os resultados positivos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Paulo Guedes não declarou o motivo da suspensão das férias. Fontes do Ministério da Economia informaram que Guedes desistiu de viajar para o Rio de Janeiro no Natal por causa do recrudescimento da pandemia de covid-19. O ministro tem saído em defesa da vacina contra o coronavírus. Guedes deve viajar neste fim de ano. O destino não foi informado.

