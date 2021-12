Paulo Coelho diz que atos de 7 de setembro só terão "barrigudos vestidos de amarelo"

O escritor e jornalista Paulo Coelho, 74, usou as redes sociais para recomendar que os seguidores não compareçam aos atos previstos para acontecer no dia 7 de setembro no Brasil.

No mesmo em que é comemorado a Independência do país, atos favoráveis ao governo estão sendo marcados, inclusive com apoio do presidente Jair Bolsonaro.

"Somente barrigudos vestidos de amarelo vão se manifestar nas ruas no dia 7. Fique em casa ou vá se divertir com a família. Não ajude o Sinistro a criar mais caos", escreveu.

Em outro post, ele aproveitou uma hashtag usada por participantes e criticou a manifestação.

"#Dia7VaiSerGIGANTESCO Mas nós não vamos. Deixamos o gado barrigudo vestido de amarelo seguir o chefe", escreveu o escritor em seu Twitter".

#Dia7VaiSerGIGANTESCO Mas nós não vamos . Deixamos o gado barrigudo vestido de amarelo seguir o chefe pic.twitter.com/7esT4OC1Ue — Paulo Coelho (@paulocoelho) September 4, 2021

adblock ativo