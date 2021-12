Pastor Valdemiro vende feijões que 'curam covid' e Saúde é intimada pela segunda vez

O Ministério da Saúde foi intimado, pela segunda vez, a incluir em seu site um alerta sobre os feijões comercializados pelo pastor da Igreja Mundial do Reino de Deus, Valdemiro Santiago, que prometem ser a cura para a Covid-19. As informações são do Uol.

A decisão foi tomada no plantão judiciário, após uma nova solicitação do Ministério Público Federal (MPF), e serviu como reforço à ordem liminar da 5ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo de 27 de outubro. A decisão foi emitida no âmbito da Ação Civil Pública (ACP), proposta pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo, que integra o MPF.

Na primeira decisão o juiz havia determinado que "a União informe em site do Ministério da Saúde, em caráter contínuo, de forma cuidadosa e respeitosa, neutra, limitando-se a informar se há ou não eficácia comprovada do artefato (sementes de feijão/feijões) no que tange à covid-19".

No entanto, a informação solicitada não foi disponibilizada nas plataformas do ministério até o momento. No site, o MPF averiguou que havia apenas um texto sobre alimentação e fake news, que destacava a importância de comer saudável, bem como tomar cuidados ao compartilhar informações sem comprovação científica a respeito de alimentos com supostos efeitos curativos contra o novo coronavírus. Contudo, os feijões comercializados por Valdemiro, por meio de vídeos nas redes sociais, não foram mencionados nas plataformas.

A Justiça Federal divulgou uma nova decisão em 1º de janeiro deste ano, na qual determina que o Ministério da Saúde inclua "referência expressa à 'feijão' e 'sementes de feijão' nos exatos termos na medida deferida, ou seja, 'se há ou não eficácia comprovada do artefato (sementes de feijão/feijões) no que tange à covid-19". Logo, a pasta tem cinco dias para cumprir a decisão.

Os vídeos feitos pelo pastor Valdemiro Santos foram retirados do ar a pedido do MPF, mas a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão solicita que eles permaneçam armazenados no Google, proprietária do YouTube, plataforma onde os vídeos foram compartilhados. Foi entendido que não havia urgência para emitir uma decisão sobre o armazenamento dos vídeos, como não houve também um posicionamento sobre o alerta que deveria ser emitido no site do Ministério da Saúde.

O Ministério chegou a publicar o alerta sobre a cura da Covid-19 prometida pelo pastor Valdemiro Santiago com o uso de "feijões milagrosos". Poucos dias após, a página foi retirada do ar e o MPF fez uma solicitação para que o ministério informasse qual autoridade determinou a retirada do informe do ar.

O pastor Valdemiro Santiago e a Igreja Mundial do Poder de Deus foram multados no valor de R$ 300 mil por danos sociais e morais coletivos, pela veiculação de anúncios e comercialização dos feijões, sob a alegação de que teriam efeitos terapêuticos.

