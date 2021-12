O pastor Flamarion Rolando, de Governador Valadares, Minas Gerais, tenta despoluir o Rio Doce com oração e sal, em vídeo postado na internet nesta segunda-feira, 16. O rio foi contaminado por substâncias tóxicas depois que uma barragem de rejeitos da mineradora Samarco em Mariana, MG, se rompeu no dia 5 de novembro.

Nas imagens, o pastor diz que irá tornar as águas do rio saudáveis, assim como fez o profeta Eliseu com as águas do Rio Jericó, que estavam "amargas". Ele diz que o "ato profético" de lançar o sal nas águas irá salvar os peixes que estão morrendo por falta de oxigênio.

Confira o vídeo:

Pastor tanta despoluir Rio Doce com oração; veja vídeo

